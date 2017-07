17º Torneio de Tênis da Riviera acontece entre os dias 22 e 23 de julho

Inscrições custam entre R$ 100 e R$ 140 e podem ser feitas até o dia 20 de julho

A 17ª edição do Torneio de Tênis da Riviera de São Lourenço acontece entre os dias 22 e 23 de julho no Riviera Tênis. As categorias serão masculino “A”, masculino “B”, masculino “C” (abaixo de 40 anos), masculino “C” (acima de 40 anos), duplas masculino (categoria única) e feminino duplas formadas​. Os jogos serão realizados em Set Profissional de 9 games em eliminatória simples (8×8) Tie-Break.

As inscrições são limitadas para, no máximo, 100 atletas e devem ser feitas pelo e-mail: tenisriviera@gmail.com até o dia 20 de julho. O valor é de R$ 100 para simples e R$ 100 para duplas (valor indicado para cada jogador). O pagamento pode ser feito no local ou por meio de depósito ou transferência.​ Banco Bradesco. Agência: 2215-2. Conta corrente: 27809-2. Riviera Tenis Ltda-ME. CNPJ: 21.960.576/0001-70​.

O campeão e o vice-campeão de cada categoria ganharão troféus e todos os inscritos recebem uma camiseta do torneio. O Riviera Tênis fica na avenida da Orla, s/nº, módulo 18, Riviera de São Lourenço, Bertioga.

O torneio conta com o apoio da Labat Construtora, Sabel, Ramon Alves & Associados, JR Contabilidade, D3 Comunicação Visual, Restaurante Jangada, Leonardo Locações, Faleiros Construtora e Incorporadora, Portal Litoral e FMA.

Foto: Arquivo/JCN