1ª Etapa da corrida Circuito do Dragão ocorre neste domingo

Corrida reunirá quase mil participantes com largada às 7 horas na Praia do Tombo

A 1ª etapa do 5º Circuito Guarujá 5 km e 10 Km de Pedestrianismo será realizada neste domingo, 30. A largada será às 7 horas na Praça Ivete Vargas, na Praia do Tombo. A competição é organizada pela Educa Guarujá, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Seela).

Mais conhecida como “Circuito do Dragão” (em alusão ao formato do mapa de Guarujá, que se assemelha ao animal mitológico), a série de provas integra o calendário oficial do Município e reunirá um total de 920 atletas. As inscrições se encerraram na última quarta-feira, 26.

Os participantes seguirão pela Estrada de Santa Cruz dos Navegantes, que estará interditada para a prova desde o início da corrida até às 10 horas. De acordo com um dos organizadores, Eduardo Pereira da Silva, o Circuito abrangerá três pontos da Cidade.

O 5º Circuito Guarujá 5 Km e 10 Km de Pedestrianismo tem ainda o apoio das secretarias municipais de Defesa e Convivência Social (Sedecon) – por meio da Diretoria de Trânsito Municipal – além de Operações Urbanas e Polícia Militar.

Foto: Divulgação