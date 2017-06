1ª etapa do Circuito Bertioga de Surf acontece no próximo fim de semana

Etapa será realizada em frente ao loteamento Morada da Praia e ainda tem inscrições abertas

A 1ª etapa do Circuito Bertioga de Surf será realizada entre sábado e domingo (1 e 2 de julho) em frente ao loteamento Morada da Praia. Mais de cem atletas estão inscritos na competição pelas categorias: open, master, longboard, stand up, junior, mirim, iniciante, estreante, petit, feminino, open SP e bodyboard. Os vencedores do circuito conquistam vaga no Hang Loose (nível nacional).

Ainda estão disponíveis 44 vagas nas categorias iniciante (5), mirim (4), junior (10), feminino (3), stand up (9), longboard (8) e master (5). Para se inscrever, o atleta deve realizar dois passos: realizar um depósito bancário no valor de R$ 60 e, em, seguida, preencher uma ficha na loja Art Surf Skate (avenida 19 de Maio, 633, Albatroz, Bertioga). Mais informações pela página do Facebook Bertioga Surf.

No local haverá segurança, estacionamento, banheiro/chuveiro, sorteio de brindes, gincanas e aulas de alongamento. O evento é promovido pela Associação Bertioguense de Surf (ABS), Associação Oficina de Atletas e Associação dos Surfistas da Praia de Boraceia (Asbora)

Ao todo, serão três etapas (Boraceia, Riviera e Centro) e cada associação será responsável por uma etapa. O campeonato segue das 7 horas às 17h30, em frente ao loteamento Morada da Praia, no km 193 da rodovia Rio-Santos.

Marina Aguiar

Foto: Bertioga Surf