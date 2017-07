1ª etapa do Circuito Bertioga de Surf reúne 160 atletas

Além dos atletas, cerca de 500 pessoas passaram pela areia da praia de Boraceia durante o campeonato

O tempo nublado e chuvoso do fim de semana não desanimou os surfistas participantes da 1ª etapa do Circuito Bertioga de Surf, entre os dias 1 e 2 de julho, em frente ao loteamento Morada da Praia, em Boraceia. Ao todo, 160 atletas se inscreveram para concorrer ao campeonato, que conta com três etapas (Boraceia, Riviera e Centro) ao longo do ano.

De acordo com Flávio Silva, um dos organizadores da prova e vice-presidente da Associação dos Surfistas da Praia de Boraceia, cerca de 500 pessoas passaram pela areia da praia de Boraceia. “Superou as expectativas, apesar do tempo não ter ajudado muito. Todos os atletas compareceram e a etapa teve um surfe de alto nível”, afirma.

Os campeões foram Caroline Peres, na categoria feminino; Anderson Robert, na master; Markus Harum, na longboard; Waltamir Alves, na stand up; Fernando Angeli, na bodyboard; Thiago Menezes, na open SP; Giovani Pontes, na júnior e open local; Cauã Oliveira, na petit; Murilo Ferreira, na estreante; João Pedro Ferreira, na iniciante; e Adan Kida, na mirim. Os vencedores do circuito conquistam vaga no Hang Loose (âmbito nacional).

A próxima etapa acontece entre os dias 5 e 6 de agosto, na Riviera. Mais informações sobre o campeonato no site bertiogasurf.com.br. O evento é promovido pela Associação Bertioguense de Surf (ABS), Associação Oficina de Atletas e Associação dos Surfistas da Praia de Boraceia (Asbora); cada associação será responsável por uma etapa.

Foto: Mundo Surf Produções

