Bertioga recebeu na terça-feira, 2, primeiras-damas e representantes dos Fundos Sociais da região. Na 1ª Reunião Regional com primeiras-damas foram abordados projetos e convênios entre as entidades municipais e o estado. No encontro realizado no Fundo Social, também estiveram presentes os técnicos regionais da primeira-dama do estado, Lú Alckmin, Jefferson Froes e Patricia Salu.

Foto: Diego Bachiega/PMB