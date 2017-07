1º Arraiá Animal de Guarujá acontece neste fim de semana

Arraiá contará com a presença do cão Serumaninho, sucesso da internet ao lado do ator Marco Luque

O 1º Arraiá Animal de Guarujá, em prol dos animais, acontece nesta sexta-feira, 28, e sábado 29, a partir das 19 horas. O festejo será realizado no Lions Clube Guarujá Centro (Avenida Helena Maria, 111, Jardim Helena Maria). A entrada será 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarujá.

Além das comidas e bebidas típicas, os participantes poderão assistir ao show do Toninho Malta e da banda Devanejo e conhecer o cão Serumaninho, que fez sucesso na internet e no programa Altas Horas, da Rede Globo, ao lado do ator Marco Luque; entre outros cães celebridades do município.

O evento conta com o apoio da prefeitura de Guarujá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam). Toda renda das barracas de comidas e bebidas será revertida para ajudar os animais.

Foto: Arquivo pessoal