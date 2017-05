1º Torneio de Beach Tennis será realizado no Forte dos Andradas

Torneio ocorre nos dias 3 e 4 de junho na praia paradisíaca do Monduba, em Guarujá

O 1º Torneio de Boas-Vindas do Forte dos Andrades acontecerá nos dias 3 e 4 de junho, na Praia do Monduba, em Guarujá. O torneio esportivo reunirá cerca de 120 atletas, jogadores de Beach Tennis nas categorias A, B, C e Iniciante, nas modalidades de duplas femininas, masculinas e mistas. A organização é de Thais Schlobach e Duda Magalhães.

A praia do Monduba está localizada dentro das instalações do Forte dos Andradas, considerado patrimônio histórico e turístico do Guarujá, e que atualmente abriga a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. Construído com o objetivo de defender a entrada da Baía de Santos durante a Segunda Guerra Mundial, e desativado em 1972, o Forte dos Andradas conta com túneis, câmara e elevadores embutidos na rocha.

O evento contará com estrutura de 6 a 8 quadras, água, frutas e, no sábado, haverá ainda um churrasco de confraternização. Todos receberão um kit de participação do torneio. Além de participar da competição, os atletas terão a possibilidade de fazer uma visita guiada pelas trilhas da Mata Atlântica do Forte dos Andradas.

O torneio conta com o apoio da Bettel Horti Frutti, Restaurante Dati, Pousada Canto do Forte, Quiosque Tomodatti, Eventesse, Boteco da Piscina do CMSP, Sislog’s, DJ Orientadora Fiscal e Tributária, Madeireira Guarujá, Stamatto, 1º DP, Sabesp, Samu Guarujá e Communica Brasil. As inscrições podem ser feitas no email: beachtennisguaruja@gmail.com e custam R$ 70.

Foto: Reprodução/Internet