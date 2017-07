2ª Campanha de Conscientização Popular do CMPDA

Maíra Eugênia Caralli

O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais(CMPDA) de Bertiogalançou a sua segunda campanha que trata da toxoplasmose e dos benefícios de se ter um animal de estimação em casa.

A estreia da campanha ocorreu durante as feiras de adoção do fim de semana, sempre elaboradas e executadas pelas protetoras e conselheiras voluntárias Simone e Juliana. Os panfletos estarão disponíveis nas clínicas veterinárias, em estabelecimentos comerciais e repartições públicas. Protetores voluntários e entidades também colaborarão na distribuição.

A ignorância a respeito da toxoplasmose, até mesmo por uma parcela dos médicos, criou muitos mitos e lendas que causam pânico entre as gestantes e o abandono de gatos. O gato não é o maior culpado pela transmissão da toxoplasmose e o nome ‘doença do gato‘ é injusto.As formas de contágio mais comuns são o consumo de carnes cruas ou malcozidas, água não tratada, leite e derivados não pasteurizados e produtos hortifrutícolas não higienizados e comidos crus.

As fezes de gatos infectados podem conter os agentes que causam a toxoplasmose, mas para uma pessoa ser contaminada ela tem de ingerir esses agentes, ou seja: ‘comer‘ algum alimento que entrou em contato com essas fezes ou levar a mão suja à boca. Ter um gato em casa, brincar com ele ou acariciá-lo não transmite toxoplasmose.

A higiene basta para evitar qualquer doença: não comer carnes cruas ou malcozidas; bancadas, pias e utensílios de cozinha devem ser sempre higienizados; lavar bem frutas, legumes e verduras; lavar as mãos com frequência, mas, principalmente, após contato com terra, areia e plantas; usar luvas e pá para limpar a caixa de areia ou qualquer outro lugar que os gatos usem para defecar e higienizar periodicamente esses locais. Como a prevenção é o melhor remédio e reduz o medo e o estresse, é conveniente que mulheres grávidas evitem fazer a remoção das fezes e a limpeza. Castrar, alimentar corretamente (sem carnes cruas) e não deixar que ‘passeiem‘ pelas ruas ajuda a manter a saúde dos felinos.

Ter animais de estimação é sempre benéfico.A companhia torna as pessoas mais tolerantes e menos agressivas porque reforçam a autoestima; ensinam a lidar com os fatos da vida como nascimento, reprodução e morte; estimulam nas crianças o desenvolvimento afetivo, a responsabilidade, a compaixão, a disciplina e o respeito ao próximo. Como a convivência intensifica nos humanos a produção das endorfinas (hormônios relacionados ao bem-estar e que melhoram o humor, aumentam a resistência às doenças e aliviam as dores), nas crianças menores de um ano o risco de desenvolvimento de alergias e infecções cai pela metade; os donos ficam menos doentes, tomam menos remédios, quando hospitalizados têm alta mais rapidamente e são mais sociáveis; também evita o isolamento e a depressão dos idosos e estimulam a vida ao ar livre e as atividades físicas.

As crianças portadoras de síndromes, como Down, e de Transtornos do Espectro Autista são especialmente beneficiadas. Elas tornam-se mais comunicativas, interessadas e têm melhor desempenho nas situações cotidianas.

Agradecemos ao secretário de Meio Ambiente, sr. Godoi, ao sr. Paulo Braga, da Pró Urbe, e aos demais conselheiros do Condema que nos deram os dez mil panfletos para esta campanha e ainda, mais cinco mil panfletos sobre Posse Responsável. Nós, do CMPDA,ficamos gratos.

*Maíra Eugênia Caralli é presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais