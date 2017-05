2ª etapa do Circuito Guarujá 10 km – Desafio do Dragão está com inscrições abertas

Prova acontece no dia 16 de julho; as inscrições devem ser feitas até 9 de junho e custam R$ 65,00

As inscrições para a segunda etapa do Circuito Guarujá 10 km – Desafio do Dragão já estão abertas. A prova acontece no dia 16 de julho e, desta vez, terá largadas distintas para os percursos de 5 km (Praça dos Expedicionários, na Praia de Pitiangueiras) e dos 10 km (Praia de Guaiúba). As largadas acontecerão às 8 horas.

A chegada das duas distâncias será na Praia da Enseada. As inscrições podem ser feitas pelos sites www.circuitoguaruja.com.br, www.ticketagora.com.br, www.runnerbrasil.com.br e www.minhasinscricoes.com.br. As inscrições custam R$ 65 até o dia 09 de junho, depois passam para R$ 75.

O Desafio do Dragão terá três etapas ao longo do ano e, em cada uma delas, o corredor que finalizar a prova receberá uma medalha, representando uma parte do dragão. Se correr as três etapas o participante completará sua mandala-dragão.

Os cinco primeiros colocados na categoria geral (masculino e feminino) receberão prêmios. Haverá ainda premiação por categoria de faixa etária, mas apenas para os 10 km. O kit do atleta contará com camiseta manga longa (cortesia da organização) e boné, além de brindes de patrocinadores.

O Circuito Guarujá 10 km – Desafio do Dragão é organizado pelo Educa Guarujá Sport & Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Guarujá, por meio das secretarias de Esportes e Lazer (SEELA) e de Turismo, da Number 1 Sport, Hotel Sofitel Jequitimar, Betel Hortifruti, Ultragaz, Communica Brasil, portal GO! Running e promoção exclusiva da Rádio Guarujá FM.

Foto: Divulgação