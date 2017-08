2º Arraiar Cãopira acontece na próxima semana 

O Arraiar Cãopira acontece entre os dias 11 e 12 de agosto, a partir das 19 horas, no Centro Veterinário Pet Hachi, do Grupo Zilma

Para dar continuidade às ações realizadas em prol de animais de rua, o Centro Veterinário Pet Hachi, do Grupo Zilma, promove o 2º Arraiar Cãopira, nos dias 11 e 12 de agosto, em Bertioga. O evento contará com a venda de comidas típicas, bebidas, barracas de brincadeiras, cama elástica, além passeio a cavalo.

A veterinária Paula de Almeida explica que o dinheiro arrecadado será revertido para pagar despesas com remédios, exames e cirurgias de animais doentes ou machucados, trazidos por munícipes e ONGs da cidade, como explica: “Nós temos um gatinho aqui que esta desde novembro conosco. Ele passou por uma cirurgia, vai ter que passar por outra e quem banca o custo disso é a sociedade, junto com a gente. Sem essas contribuições nós não conseguiríamos fazer nada. Com esse dinheiro, eu vou ter liberdade para fazer o que o animal precisar”.

Durante a festa, os visitantes podem levar seus cães para brincar, e ainda ganharão a aplicação de inseticida contra pulgas e carrapatos (até quando durarem os estoques). É possível fazer doações de comidas, prendas e qualquer quantia em dinheiro, para a realização do Arraiar Cãopira, que acontece a partir das 19 horas, no Centro Veterinário Pet Hachi, na rua Ayrton Sena da Silva, 113. Mais informações pelos telefones (13) 3317 2425 e (13) 99738 7980. O que for arrecadado será contabilizado e disponibilizado em uma planilha para consulta, no Centro Veterinário Pet Hachi.

O evento conta com as parcerias da JAC Laboratório, Euro Orto Dentista e D’Casa. Os apoiadores são Mundo das Embalagens, Planet Gift Toys e Prime Corretora de Seguros.

