3ª Carna Rock atrai motoclubes de todo o Brasil

Membros de motoclubes e visitantes contarão com sete bandas

Diversão, lazer e muito Rock ‘N Roll são os lemas do 3º Carna Rock de Bertioga. Organizado pelo motoclube Dragões-Bertioga, a festa trará sete bandas de diversos estilos, de blues a classic rock, entre os dias 18 e 19 de fevereiro, na Pousada Jorai (antigo Senzala).

No sábado, o público poderá conferir as bandas Hollywood Again (classic rock), Mr Jaw (rock & blues), Marcerária (death metal/grunge), Dopamina Rocks (rock & pop), Banda Descaso (classic rock), Laboratori (thrash/autoral). Já no domingo, o som ficará por conta da Cachorro Urubu, com um tributo à Raul Seixas. Além disso, haverá um DJ em ambos os dias.

De acordo com a organização, o Carna Rock terá início às 13 horas de sábado, 18, e seguirá até as 17 horas de domingo, 19. “Vamos fazer uma festa com mais de 24 horas de duração para que os visitantes aproveitem ao máximo. Além disso, o local dispõe de camping para quem ficar cansado”, explica o organizador Manolo Buso Prieto.

Os ingressos custam R$5 para quem estiver usando colete de motoclubes e R$10 para quem estiver sem. O evento também comemora os nove anos do motoclube Dragões Distrito Bertioga. Para o delegado do clube, Christian Guariniello, o evento é uma oportunidade de reunir diversos motoclubes e visitantes para compartilhar a cultura de motoclube. “Na última edição reunimos cerca de 900 pessoas, a expectativa é que tenhamos o mesmo público nesse ano”, afirmou.

A Pousada Jorai fica na avenida Anchieta, 5658, no bairro Rio da Praia, possui área de camping incluso no valor da entrada (os quartos já foram reservados). O evento conta com o apoio de Ezequiel Souza Barbearia, Fusion Cosméticos e Allien Tattoo.

Escrito por Marina Aguiar

Foto: Dragões Motoclube