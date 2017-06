40ª Festa da Tainha começa no dia 30 de junho em Bertioga

Festa segue até 30 de julho; tainha assada na brasa custará R$ 89 e servirá até três pessoas

A 40ª Festa da Tainha de Bertioga, promovida pelo Lions Clube Internacional, terá início no dia 30 de junho e seguirá até 30 de julho. O convite custa R$ 89,00 e dá direito à tainha servida assada na brasa (fechada ou espalmada). O prato serve até três pessoas, com acompanhamento de arroz, farofa, vinagrete e pão.

Bebidas, como vinhos, cerveja e refrigerante, além dos doces e fritas, serão vendidos à parte. A festa será realizada aos finais de semana (de sexta-feira a domingo), em uma estrutura montada na Praça de Eventos, ao lado do Forte São João. A expectativa do clube é atender aproximadamente 20 mil pessoas e servir cerca de oito toneladas de peixe durante todo o mês de julho.

A festa tem início às 20 horas e segue até às 23 horas, nas sextas-feiras. Já aos sábados, o horário de almoço é das 12h às 16 horas e, jantar, das 20h às 23 horas. Aos domingos, haverá apenas almoço, das 12h às 16 horas.

Lions Clube Internacional

O evento também comemora os 100 anos de existência do Lions, com atuação em 210 países e, aproximadamente, 1,4 milhão de associados em todo mundo. Em Bertioga, o clube foi fundado em 1975 e mantém o compromisso de promover projetos sociais na cidade. Entre as atividades, o clube realiza doação de enxovais para bebês, empréstimo e doação de cadeiras de rodas e de banho, muletas, andadores e, também, ajuda entidades documentadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Nas escolas, o clube oferece o Lions Quest (programa de habilidades para a vida e prevenção do uso de drogas) e as Olimpíadas Especiais (Special Olympics) que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual, por meio da prática esportiva. Além do teste de acuidade visual, desenvolvido nas escolas em parceria com as secretarias de Saúde e Educação, em que o Lions doa óculos para os alunos diagnosticados com problemas de visão.

Foto: Marcos Pertinhes/PMB