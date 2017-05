Projeto de leitura da Emeif Delphino Stockler homenageará mães de alunos no Ginásio Municipal de Esportes

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Emeif) Professor Delphino Stockler de Lima apresenta, nesta sexta-feira, 12, uma homenagem às mães dos alunos. A apresentação intitulada ‘Pela Luz dos Olhos de Vinicius’ integra o Projeto de Leitura da unidade: Parquinho Literário.

O Projeto de Leitura é realizado pela Secretaria de Educação de Bertioga em parceria com o Sistema Costa Norte de Comunicação. A homenagem será realizada no Ginásio Municipal de Esportes Alberto Alves (rua Henrique Montez, s/n, Centro), a partir das 9h30 para as mães de alunos do 4º e 5º ano; e a partir das 14h30 para alunos do 1º, 2º e 3º ano.

Segundo a diretora da escola, Lúcia Helena Carvalho Gonzalez, a homenagem será possível devido aos ótimos trabalhos realizados em sala de aula. “Nós decidimos aproveitar o desempenho deles para homenagear as mães, já que neste domingo é Dia das Mães. Eles vão recitar poemas e cantar as músicas de Vinicius de Moraes, que foi o autor escolhido para o projeto”, explicou a diretora que, agora, conta com apoio da coordenadora pedagógica Jaqueline Cabral Alves.

Foto: Marcos Pertinhes/PMB