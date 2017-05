6ª Sansex acontece entre 17 e 20 de maio em Santos

Mostra da Cultura da Diversidade Sexual trará ampla programação no Miss e no Sesc-Santos

Com o objetivo de valorizar as produções artísticas com temática LGBTQ e descontruir paradigmas, além de promover a discussão sobre a diversidade sexual na região, a Sansex – Mostra da Cultura da Diversidade Sexual chega a sua 6ª edição.

Cinema, artes visuais, oficina de fotografia, música e rodas de debate fazem parte da programação, que ocorre entre os dias 17 e 20, no Museu da Imagem e do Som de Santos – Miss (piso térreo da avenida Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias) e no Sesc-Santos (rua Conselheiro Ribas, 136, Aparecida).

A direção geral é assinada pelos produtores culturais Luiz Fernando Almeida (Bazar Cafofo) e Ricardo Vasconcellos (Curta Santos). A realização é da Cafofo Produções e Eventos e Olhar Caiçara, com o apoio do Museu do Sesc-Santos e da Prefeitura. A entrada é gratuita.

Informações e programação completa no site do Sansex.

Foto: Divulgação