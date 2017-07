6º Moto Classics acontece neste sábado em Santos

Evento realizado na Estação do Valongo contará com 50 motos antigas e colecionadores de quatro estados

A Estação do Valongo será ponto de encontro dos amantes das duas rodas neste sábado, das 9 às 15 horas, com o 6º Valongo Moto Classics, que promete reunir muitas raridades e centenas de motociclistas em pleno Centro Histórico de Santos. Está confirmada a presença de cerca de 50 motos antigas e de colecionadores não apenas da Baixada Santista, mas também do Interior, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, conforme explicou o organizador do evento, Marcos Pasini.

Veículos da linha clássica da Harley-Davidson e do minimuseu da Moto Remaza Collection, da capital, com os principais modelos da Honda no Brasil e no mundo, prometem ser algumas das grandes atrações.

Destaque ainda para os três modelos clássicos da inglesa Royal Enfield, fabricadas na Índia, com design dos anos 1940 e 1950. Uma das queridinhas, a Royal Enfield Classic 500, por exemplo, tem assento apenas para o piloto.

Dono de uma pequena coleção no estado do Rio de Janeiro, Pasini estará em Santos para mostrar algumas de suas preciosidades. “As motos antigas têm uma magia especial. A exposição é um resgate da história das máquinas e também da nossa própria história, principalmente daqueles que eram adolescentes nas décadas de 60 e 70”, explicou.

Foto: Rogério Bonfim

