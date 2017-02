Camisetas da Banda da Costa estão disponíveis nas cores branco, verde, laranja e fluorescente

Tudo pronto para o Carnaval Solidário da Banda da Costa, que irá para avenida Tomé de Souza, no Centro, na próxima segunda-feira, 27, a partir das 20 horas. Os abadás estão disponíveis, nas cores branco, verde, laranja e fluorescente (tamanhos P, M, G e GG) e podem ser adquiridos, por meio de troca por dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), nos seguintes postos de troca: Rede Krill de Supermercados Centro (avenida Anchieta, 2.300) e Boraceia (rodovia Dr. Manoel Hypólito Rego, 775); Supermercado Albatroz (rua Engenheiro José Sanches Ferrari, 220, no Jardim Vicente de Carvalho); e na sede da Rádio Praia FM (avenida 19 de Maio, 695 – salas 5 e 6).

No sábado, dia 25, o trio elétrico do Carnaval Solidário estará na Riviera de São Lourenço, das 9 às 14 horas, para arrecadar alimentos. No domingo é a vez dos moradores de Vicente de Carvalho participarem da ação. Os alimentos serão doados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bertioga e Fundo Social de Solidariedade do Município.

Foto: JCN