Abelhas em poste impedem moradores de entrar em casa em Bertioga

Uma colmeia no poste em frente à uma casa de moradora a impede de entrar

A formação de uma colmeia em frente à uma residência no bairro São Lourenço, em Bertioga, tem atrapalhado a vida da família Aulicino há cerca de dois meses. Eles moram em Santos, mas, quando passam alguns dias na cidade, enfrentam dificuldades para entrar em casa. “Quando as abelhas escutam o barulho do motor do carro vêm pra cima da gente”, reclamou Fernando Sérgio Aulicino.

O enxame impede, inclusive, que seja realizado o corte da grama. “Toda vez que o rapaz que faz o serviço vai lá, as abelhas o atacam. Não conseguimos fazer nada sem que as abelhas nos ataquem”, lamenta Fernando.

Segundo sua esposa, Ana Maria Bertoldi Aulicino, o poste de madeira é muito antigo e já foi abrigo de pica-paus. “Eles saíram de lá e as abelhas entraram no buraco”, explicou. “Já falamos com a Polícia Ambiental, prefeitura e Elektro. Cada um joga a responsabilidade pro outro”.

Por meio de nota, a Secretaria de Serviços Urbanos da prefeitura de Bertioga, informou que já tomou providências quanto a reclamação do cliente e, como isso desligamentos de energia e acompanhamento do corpo de bombeiros, estão monitorando. “Visitaremos o local esta semana, verificaremos se houve aumento de gravidade e caso positivo notificaremos para que a Elektro tome providências imediatas”.

A Elektro, por sua vez, informou que enviará uma equipe até o local para verificar a situação.

Foto: Reprodução/Internet