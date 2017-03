Abertas inscrições para novos pacientes nas clínicas de saúde da Unaerp

Atendimentos de Enfermagem e Fisioterapia contam com exames e tratamentos

Guarujá

As Clínicas de Enfermagem e Fisioterapia da Unaerp-Guarujá estão com inscrições abertas para novos pacientes. Os atendimentos em saúde, conforme a instituição, são aliados à prática acadêmica seguindo os preceitos de uma clínica-escola. Um dos destaques é o tratamento que auxilia na cicatrização do pé diabético.

Na Clínica de Enfermagem há atendimentos voltados a adultos e idosos com exames físicos e orientações sobre hipertensão e diabetes às segundas-feiras, das 13h30 às 17 horas. Além disso, há também serviços de Saúde da Mulher às sextas-feiras, das 17 às 19 horas, com consulta de enfermagem, coleta de citologia e orientações de autoexame das mamas.

A Clínica de Fisioterapia convoca pacientes para área de dermato-funcional para auxiliar a cicatrização de lesões recentes, pé diabético, cicatrizes pós-operatórias (até 3 meses), úlceras de pressão e queimaduras. Na clínica, pacientes com osteoartrose e artrose do joelho contam com um grupo para acompanhamento, sendo necessário cumprir os requisitos de contar com idade acima de 40 anos e laudo de raio X que ateste a patologia. Os pacientes também contam com atendimentos em Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia, e Neurologia Adulto. Para se cadastrar nesses serviços, o paciente precisa passar por uma triagem onde será avaliado por uma equipe técnica. A Clínica de Fisioterapia atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, e das 14 às 18 horas para ortopedia e traumatologia.

Apesar de ser destinado principalmente a pacientes de Guarujá, moradores de outras cidades também podem se inscrever. Os serviços são feitos por meio de agendamento pelo telefone (13) 3398-1086. A Unaerp-Guarujá fica na avenida Dom Pedro I, 3300, Enseada.

Foto: Divulgação/Unaerp