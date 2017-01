Acidente deixa uma pessoa morta na Rio-Santos

Foto: Via WhatsApp

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma vítima fatal e uma pessoa ferida, na manhã desta quarta-feira, 18. O acidente aconteceu por volta das 8h45, na altura do KM 239 da rodovia Manoel Hyppolito Rêgo, no Caruara, área Continental de Santos.

Um Ônix preto perdeu o controle quando trafegava sentidoGuarujá e bateu frontalmente com o Polo vermelho, que seguia no sentido oposto da pista. O motorista do Ônix, Wagner Roberto Nunes, de 37 anos morreu a caminho do Hospital de Bertioga . Já a condutora do Polo, uma gestante de 28 semanas, foi socorrida e levada ao Hospital Santo Amaro, em Guarujá. Segundo informações da assessoria do hospital, a mulher fraturou o calcanhar direito e sofreu ferimentos no joelho. A mãe e o bebê passam bem.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, foi constatado que havia óleo na pista sentido Guarujá, o que provavelmente, ocasionou o acidente. Equipes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu) atenderam a ocorrência.