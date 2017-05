Acidente entre veículos deixa ferido na rua João Ramalho

Veículos colidiram na madrugada de domingo, 21, no bairro Maitinga

Dois veículos colidiram na madrugada de domingo, 21, na esquina da rua João Ramalho com a rua Hugo Santos Silva, no Maitinga. O motorista do veículo Fiat/Idea bege transitava no sentido centro-bairro quando foi atingido pela motorista de um Fiat/Siena prata. O motorista do Fiat/Idea teve o braço esquerdo fraturado.

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista vinha da rua Hugo Santos Silva, no sentido praia-Anchieta e bateu o carro na lateral do Idea. O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Bertioga, mas foi transferido ao Hospital Santo Amaro, em Guarujá, devido à fratura no braço.

Foto: Reprodução/Google Earth