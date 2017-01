Acidente na Mogi-Bertioga deixa rodovia lenta por mais de 10 horas

Foto: Divulgação/SAMU

O acidente envolvendo um caminhão e sete veículos deixou a rodovia Mogi-Bertioga paralisada desde às 21h30 de quinta-feira, 29. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão estava trafegando no sentido Bertioga, próximo ao km 83, quando perdeu o freio e atingiu sete veículos na contramão. Sete vítimas foram encaminhadas a Hospitais de Bertioga e Mogi das Cruzes.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, Samu e DER de Bertioga, Mogi das Cruzes e Santos. De acordo com um socorrista do Samu-Bertioga, as vítimas não correm risco de morte. “Todas foram atendidas adequadamente e encaminhadas a hospitais próximos. O motorista, por exemplo, saiu ileso. Ainda tivemos dificuldades, pois o cachorro de uma das vítimas não parava de nos morder tentando proteger a dona”, contou o homem que preferiu não ser identificado.

Segundo os bombeiros de Bertioga, a pista está sendo liberada aos poucos e o caminhão está sendo removido.

Trânsito

O acidente causou trânsito intenso para os motoristas que trafegam do centro de Bertioga sentido Riviera de São Lourenço e litoral norte. A avenida Anchieta, principal acesso para moradores está paralisada devido a dificuldade de acesso à Mogi-Bertioga. A recomendação é de que os motoristas utilizem a rodovia Rio-Santos.