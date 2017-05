Acidente na Rio-Santos deixa seis pessoas feridas

Quatro carros foram envolvidos na noite de quarta-feira, 17

Um acidente entre quatro carros, no Km 237 da rodovia Rio-Santos, próximo a Bertioga, deixou seis pessoas feridas, na noite de quarta-feira, 17. As vítimas foram levadas ao Hospital de Bertioga. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o motorista de um dos veículos perdeu o controle, bateu na lateral de outro carro, que trafegava no sentido contrário e, logo depois, bateu em mais um veículo. O condutor de uma van também se envolveu no acidente, pois não conseguiu frear o veículo a tempo. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital. A rodovia ficou interditada para limpeza e retirada dos veículos, mas não houve registro de congestionamento, apenas tráfego lento.

Foto: Via Whatsapp