Acidente no Porto derrama mais de 20 mil litros de álcool

Derramamento ocorreu na Ilha Barnabé, na Área Continental de Santos e bloqueou o acesso aos terminais químicos da região

Um acidente entre uma carreta e um caminhão no acesso à Ilha Barnabé, Área Continental de Santos, na noite de sexta-feira, 9, ocasionou o derramamento de mais de 20 mil litros de álcool hidratado. Ninguém ficou ferido.

O acesso à ilha, localizado na margem esquerda do Porto de Santos, foi fechado como medida de segurança. O trânsito na rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera, foi orientado.

Informações da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) indicam que, no acidente foi rompido o tanque transportado por um dos caminhões, que tem capacidade de armazenamento de 30 mil litros, no entanto, o vazamento foi contido antes que ele esvaziasse por completo.

Os bombeiros se mobilizaram para evitar a combustão com o despejo de espuma e evitou um incêndio.

Foto: Divulgação