Ações integradas entre Bertioga e São Sebastião

Prefeitos Caio Matheus e Felipe Augusto discutem problemas comuns

O prefeito de Bertioga Caio Matheus reuniu-se com o prefeito de São Sebastião Felipe Augusto, secretários dos dois municípios e o subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Estado São Paulo, Edmur Mesquita, na manhã de quinta-feira, 9, no paço municipal de Bertioga. Na pauta, assuntos relacionados a problemas comuns do extremo norte de Bertioga e extremo sul de São Sebastião, regiões limítrofes entre os dois municípios. Foram discutidas estratégias conjuntas para as áreas de educação, saúde, habitação, segurança e mobilidade.

Uma das sugestões é melhorar o transporte coletivo. A parceria propõe criar dois terminais rodoviários, um em Boracéia e outro em Boiçucanga. Outra preocupação é a qualidade de vida da comunidade indígena da Reserva Rio Silveira e o crescimento urbano desordenado.

Caio Matheus ficou satisfeito com o encontro. “Tenho certeza de que a soma dessas ações vão trazer resultados positivos para todos”, destacou.

O Chefe do Executivo de São Sebastião também aprovou a parceria: “Vamos discutir políticas públicas, cuidar dos moradores com um trabalho em conjunto e garantir melhorias para todos”. Novas reuniões de trabalho serão agendadas entre as secretarias.

Foto: Diego Bachiéga