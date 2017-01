Acusado de roubo a creche é indiciado

Uma denúncia anônima resultou no indiciamento de um jovem, acusado de furtar o Neim Chácara Vista Linda, no dia 21 passado. A investigação da Polícia Civil chegou a J. R. G. J., vulgo “Betinho”, de 21 anos, morador do bairro Chácaras, que confessou ter praticado o furto.

Para os policiais, ele confirmou ter sido responsável pelo roubo de brinquedos e bombas de água da unidade. Disse ter trocado os produtos por 14 pedras de crack, em uma “biqueira”, localizada no bairro, para consumo próprio.

O jovem já respondia por roubo a uma academia no mesmo bairro, ocorrido no dia 9 de maio de 2016.