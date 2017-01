Adolescente é apreendido por tráfico de drogas

Foto: JCN

A Polícia Militar de Bertioga apreendeu um adolescente por tráfico de drogas, na noite de terça-feira, 24, em Bertioga. O jovem, de apenas 17 anos, já foi abrigado da Fundação Casa do Paraná.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ele foi abordado durante um patrulhamento rotineiro da PM, na avenida Dezenove de Maio, no bairro Albatroz. Ao perceber a aproximação da polícia, o garoto jogou uma sacola no chão. Nela havia sete trouxinhas de maconha.

Em revista não foi encontrado nada ilegal com o rapaz, porém, ele informou que a poucos metros de distância estaria mais um montante da droga. Além da maconha, foram encontradas quatro pedras de crack, três pinos de cocaína e R$80 em espécie, que segundo o menor, era fruto do tráfico. Ele foi apreendido e levado para a Delegacia de Bertioga.