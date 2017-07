Adolescente é detida em tentativa de furto à supermercado

Garota de 15 anos tentou sair de supermercado com mais de R$ 1.000 em produtos

Uma adolescente de 15 anos foi detida por um segurança do Semar Supermercados ao tentar sair do estabelecimento com mais de R$ 1.000 em produtos. A garota, que possui antecedentes criminais pelo mesmo crime, utilizou sacolas para furtar alimentos do supermercado e roupas das lojas do centro comercial.

A menina tentou furtar 4kg de carne moída; 2,2kg de alcatra; R$50 em verduras e legumes; 4kg de coxinha; 1kg de presunto; 1kg de queijo; sete pacotes de molho de tomate; dois pacotes de massa de pastel; temperos; um pacote de goiabada; dois pacotes de chá; seis pares de chinelos Havaianas; um pacote de parafusos; oito unidades de xampu e condicionador; um pacote de tintura para cabelo; um sabonete líquido; dois desodorantes; um esponja de louça; um amaciante de roupas; além de um pacote de meias e seis calças jeans de uma loja. Os produtos somam R$ 1.025.

Os policiais militares soldado Bernardino e soldado Neto foram acionados para verificar a ocorrência e levaram a garota para Delegacia de Polícia de Bertioga. Segundo Bernardino, a adolescente estava sendo monitorada pelas câmeras de segurança e foi abordada pelo segurança em frente a uma pizzaria. “Ela não estava sozinha, mas quando o segurança conseguiu pegá-la, os outros já tinham fugido”, explicou Bernardino.

A adolescente infratora possui antecedentes criminais por furtos a outros estabelecimentos, como, por exemplo, as Lojas Americanas, e foi entregue aos seus responsáveis.

Foto: JCN