Adolescente saiu para ‘pular carnaval’ e desapareceu

A jovem saiu com outras três amigas para uma festa de carnaval

A adolescente Beatriz dos Santos Silva, de 14 anos, desapareceu no final de semana, após sair de casa para uma festa de carnaval, em Bertioga, com outras três amigas. No boletim de ocorrência consta que a jovem sumiu na noite de domingo, 19. Entretanto, o pai da garota afirmou que o desaparecimento aconteceu na noite de sexta-feira, 17.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da garota pode entrar em contato pelo telefone (13) 99684 7479.

Foto: Arquivo Familiar