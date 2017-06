Agência do INSS amplia serviços ofertados na cidade

Agência agora oferece auxílio-maternidade, pensão por morte e aposentadoria

Desde o início de maio, a agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de Bertioga, ampliou os serviços ofertados à população da cidade. A unidade só fornecia informações e orientações e realizava o protocolo de seguro-defeso, para pescadores. Atualmente, o INSS de Bertioga realiza aposentadoria por idade e por tempo de contribuição; salário-maternidade; e pensão por morte, serviços que necessitam de agendamento. Além disso, o assegurado que recebe e reside em Bertioga pode realizar alterações de conta corrente, atualização de cadastro e inclusão de dependentes sem precisar se deslocar para outras cidades.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) também pode ser consultado na agência, conforme explica o gerente executivo do INSS na Baixada Santista Claudio da Silva: “O segurado comparece à agência munido de RG e CPF, e pode ter acesso a toda a vida contributiva dele”.

A possibilidade de expansão dos serviços foi possível devido às tratativas entre o prefeito de Bertioga Caio Matheus, o superintendente regional do INSS em São Paulo José Carlos de Oliveira e o gerente executivo do INSS na Baixada Santista Cláudio da Silva. Disse o prefeito: “Sempre foi um grande inconveniente as pessoas terem que se locomover às cidades vizinhas para conseguir os benefícios não disponibilizados aqui. Essa ampliação foi essencial”.

O gerente Claudio da Silva acredita que a ampliação não ocorreu antes, por falta de vontade política. “A partir do momento que o prefeito, o superintendente, e eu, inclusive, nos conscientizamos de que havia a necessidade de disponibilizar esses serviços para população local, foi possível viabilizar”.

A agência, localizada na rua Luiz Pereira de Campos, 737, no Centro, ao lado do paço municipal, conta com três funcionários, um estagiário e uma funcionária de São José dos Campos, que dará suporte à agência até o mês de agosto. A unidade atende cerca de 60 pessoas por dia e realiza 10 agendamentos diários. O horário de funcionamento é das 8 às 14 horas.

A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Bertioga Patrícia Ianda esteve na agência e anunciou a integração da pasta com a Previdência Social. “Nossos assistentes sociais já informam a população quanto a benefícios continuados e como retirar. Mas, agora, vamos articular uma assistente social do nosso equipamento junto ao prédio da Previdência, para atuar duas vezes por semana na agência”.

Marina Aguiar

Foto: JCN