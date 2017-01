Agência móvel da Sabesp atenderá clientes em Guarujá

Foto: Divulgação

Interessados em quitar dívidas com a Sabesp terão a oportunidade a partir de segunda-feira, 2, em Guarujá. Uma agência móvel da empresa atenderá moradores e turistas na Praça dos Expedicionários, na Praia das Pitangueiras.

O veículos permanecerá no local até quinta-feira, 5, entre 12 e 16 horas. No posto os clientes poderão realizar solicitações de serviços, alterações cadastrais, verificações de consumo, segundas vias de contas, mudança de cavalete e negociar débitos com a empresa.