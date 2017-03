Agências da Caixa abrem mais cedo nesta segunda-feira

Agências serão abertas a partir das 9 horas para saques do FGTS, duas horas antes do normal

As agências Caixa Econômica Federal abrirão duas horas antes nesta segunda e terça-feira (13 e 14), ou seja, às 9 horas, para fazer o atendimento sobre contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, 4,8 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro têm direto a sacar o saldo.

Neste sábado, 11, a Caixa abriu 1.841 agências em todo o Brasil, das 9 às 15 horas, para atender somente questões relacionadas às contas do FGTS.

Segundo a Caixa, no primeiro dia de saques das contas inativas do FGTS, na sexta-feira, 10, 1, 4 milhões de trabalhadores sacaram R$ 1,8 bilhão, seja em agências, caixas eletrônicos ou lotéricas. Outros R$ 2 bilhões foram depositados automaticamente nas contas de quem é cliente do banco.

Pode sacar a quantia parada em contas inativas quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Desde sexta-feira, têm acesso aos recursos somente aqueles que nasceram em janeiro e fevereiro.

Foto: Reprodução/Internet