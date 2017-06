Aguilar Jr. libera cerca de R$ 35 milhões para Santa Casa

Além de verba para ampliação de leitos, prefeito anunciou que pretende reabrir o PS

O prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior assinou, na terça-feira, 6, contrato que permitirá o repasse de quase R$ 35 milhões/ano para a Casa de Saúde Stella Maris.

Em cerimônia realizada na Secretaria de Saúde, com a presença da reverenda madre irmã Sandra Maciel Notoloni, o presidente da Câmara Municipal, vereador Renato Leite Carrijo de Aguilar, além do secretário da Saúde Amauri Toledo, o prefeito destacou a importância dos serviços para o município.

De acordo com Aguilar Júnior, com o aporte, será possível aumentar de 1.050 para 1.631 as consultas realizadas por mês, nas especialidades de ortopedia, cirurgia geral e cirurgia vascular. Outro benefício será a contratação para a retaguarda de emergência nas áreas de nefrologia, vascular e urologia. Haverá ainda a ampliação de cirurgias eletivas de pediatria, vascular e geral, de 81 para 113 por mês. Pelo novo contrato, a Casa de Saúde promoverá a extensão do teto de internações de 512 para 560 por mês.

Ainda de acordo com o prefeito, a prefeitura vai complementar mais R$ 280 mil mensais pela falta de repasses do programa Santa Casa Sustentável, que deveria ser enviado pelo governo do estado. “Esta complementação vai possibilitar a cobertura de mais dois leitos psiquiátricos”, ressaltou Aguilar.

Hoje, a Santa Casa conta 157 leitos (116 para os pacientes do SUS e 41, para convênios particulares), além de UTI Neonatal (10 leitos) e uma UTI Adulto (7 leitos).

Pronto-socorro

Aguilar anunciou também no evento que pretende reabrir o pronto-socorro municipal, ao lado do prédio onde funciona a Casa de Saúde Stella Maris. “Um dos meus grandes sonhos como prefeito é ver o pronto-socorro reaberto na Santa Casa. Com isso, vamos conquistar novos leitos para melhorar o atendimento a nossa população”.

Para viabilizar a parceria entre Stella Maris e prefeitura de Caraguatatuba, o prefeito anunciou a busca por recursos para o término da obra e a ampliação dos leitos. “Já conseguimos verbas de emendas parlamentares, sendo R$ 1,2 milhão do deputado estadual Carlos Sampaio, e mais R$ 3 milhões dos deputados estadual e federal, Jorge Caruso e Baleia Rossi”.

Ainda de acordo com o prefeito, são verbas que serão destinadas a obras, equipamentos e aumento de leitos. “A obra vai propiciar um acréscimo de pelo menos 50 leitos para atendimento geral”. De acordo com a irmã Sandra Maciel Notoloni, presidente do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, é importante a direção do Stella Maris e a da prefeitura estarem imbuídas no bem-estar da população. “O nosso compromisso com a comunidade é levar o melhor atendimento”.

