Aguilar Júnior cria governo itinerante para levar serviços aos bairros

Caraguatatuba

Como forma de se aproximar mais da população, o prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior retomará o Multiação, projeto de governo itinerante pelo qual os serviços são levados para diversas regiões do município. A ideia é que os serviços essenciais estejam à disposição da comunidade na sua própria região, como emissão de CPF, RG, carteira de trabalho, acesso à internet, atendimento jurídico, consultas com as concessionárias Sabesp e Bandeirante Energia, além de serviços do Poupatempo.

Ainda no projeto, todos os secretários municipais e o prefeito farão o atendimento aos munícipes e darão os devidos encaminhamentos às demandas apresentadas, como explica o prefeito: “Não queremos ficar apenas nos gabinetes discutindo os problemas da cidade. Será uma gestão onde a população será ouvida”.

O cronograma do projeto está em processo de finalização e as edições em 2017 serão em março, junho, setembro e dezembro. O primeiro bairro a receber a equipe deverá ser o Morro do Algodão.