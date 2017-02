Alberto Mourão é eleito o novo presidente do Condesb

Prefeito de Praia Grande foi escolhido por aclamação, assim como seu vice, Luiz Maurício, de Peruíbe

O Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb) elegeu por aclamação seu novo presidente e vice na manhã desta quarta-feira, 22. Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande assumiu a presidência ao lado de Luiz Maurício, prefeito de Peruíbe, como vice.

Mourão reconheceu em seu discurso que este será um ano difícil para a gestão de todos os prefeitos. Ele acredita que este é um momento em que o planejamento regional se faz ainda mais necessário e urgente para o desenvolvimento dos municípios. “Nós ainda não temos a percepção da importância dessa consciência metropolitana para a resolução de problemas”.

A eleição deste ano contou com mudanças. A regra que estabelecia os parâmetros para a ocupação da vice presidência foi alterada, tornando a função também a ser desempenhada por um prefeito, e não mais por um representante do estado. Da mesma forma, foi estabelecido que o vice ocupará a presidência do Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista (CBH-BS).

Pauta

Durante a reunião foi aprovada a proposta para liberação de recurso para um projeto de adequação para acessibilidade na avenida Santos Dumont em Guarujá. O valor previsto é de R$ 80.676,20.

Foto: JCN