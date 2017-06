Alunos de Guarujá conhecem Aldeia Rio-Silveira em Bertioga

Visita foi realizada no último dia 13, com os alunos do ensino fundamental I, de Guarujá

Estudantes de Guarujá visitaram, no dia 13 de junho, a terra Guarani Ribeirão-Silveira, entre Bertioga e São Sebastião. Os pequenos alunos do ensino fundamental I, da Escola Municipal Mario Cerqueira Leite trocaram conhecimentos com adultos e crianças da aldeia. A experiência faz parte de um projeto de educação ambiental desenvolvido pelas secretarias de Meio Ambiente, Educação e Cultura.

O evento contemplou a presença entre os povos e os alunos foram recepcionados pelos professores e alunos da escola indígena ‘Txeru ba’ e ‘Kua-i’, e pelo Cacique Adolfo. Segundo a coordenadora do Ensino Fundamental I, Dirlene Maria Lopes Costa, a troca de visitas entre os grupos foi um momento de muito aprendizado. “Os alunos tiveram uma integração com a comunidade e de lá levaram muito conhecimento”, disse.

O cacique orientou os alunos sobre a importância de preservar o meio ambiente e do amor ao próximo e fez uma pequena palestra sobre a cultura indígena, abordando o fato das referências indígenas americanas serem mais conhecidas do que as brasileiras. Por fim, eles aprenderam algumas palavras em Tupi-Guarani.

De acordo com a diretora de Promoção de Políticas de Sustentabilidade, Stephanie França, a cultura indígena é algo que vem das nossas origens e, por isso, ela deve ser preservada e passada de geração em geração. “Tenho certeza que os alunos levarão para sempre essa experiência de educação ambiental e cultural”.

Além da visita, os alunos realizaram a entrega de agasalhos e mantimentos arrecadados no dia 27 de abril, no Teatro Municipal Procópio Ferreira, em Guarujá. Durante o evento, os integrantes da aldeia foram homenageados pela Banda Sinfônica da Cidade. Além disso, os pequenos apresentarem uma dança típica.

Foto: Divulgação