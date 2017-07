Deputado Marcio Alvino solicita R$ 500 mil para Bertioga

Emenda de custeio para a Saúde já foi apresentada e empenhada e aguarda apenas a liberação pelo estado

A Saúde de Bertioga deve receber mais R$ 500 mil a partir de uma emenda do deputado federal Marcio Alvino (PR-SP). O anúncio foi realizado na quarta-feira, 12, durante reunião com o prefeito Caio Matheus e o secretário de Obras e Habitação, Luiz Carlos Rachid, a pedido do presidente municipal do PR, o secretário de Segurança e Cidadania, Taciano Goulart.

Conforme informado pelo gabinete do deputado, a emenda já foi apresentada e empenhada e aguarda apenas a liberação pelo estado. Em postagem na página pessoal do Facebook, o deputado comentou: “Eu e o deputado estadual André do Prado [PR] temos a saúde como prioridade em nossos mandatos e busco com essa emenda, que já está empenhada, atender uma demanda também do Taciano Goulart, importante liderança do PR na cidade”.

O prefeito Caio Matheus afirmou que a verba de R$ 500 mil será destinada ao custeio de alta e média complexidade, ou seja, cirurgias e exames de maior complexidade ao longo do ano. Durante o encontro, o prefeito e o secretário pediram apoio ao deputado para buscar uma autorização, junto ao Ministério dos Transportes, para iluminar a rodovia Rio-Santos, no trecho entre a ponte do rio Itapanhaú e o Jardim Raphael. A medida visa proporcionar mais segurança a motoristas e pedestres que transitam pela via.

Marcio Alvino comprometeu-se a visitar a cidade na próxima semana com o superintendente estadual do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Roberto Ravagnani.

Foto: Divulgação/dep. Marcio Alvino

Leia mais: Projeto pretende implantar mais de mil câmeras de segurança em Bertioga