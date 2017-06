Amo Paúba ganha uso de imóvel municipal

Diretoria da Associação reuniu-se com o prefeito essa semana

A diretoria da Amo Paúba – Associação de Moradores do bairro de Paúba -, na costa sul de São Sebastião, foi recebida, na tarde de segunda-feira, 12, pelo prefeito Felipe Augusto. Durante o encontro, foi oficializada a permissão de uso de um imóvel municipal, localizado na rua Bragança Paulista, 180, para que a entidade representativa dos moradores possa desenvolver no local atividades de interesse da comunidade.

Com a permissão de uso, a Amo Paúba se encarregará de providenciar a limpeza, reforma e pintura do imóvel. Segundo adiantaram os diretores, a intenção é que no prédio sejam desenvolvidas atividades semelhante a de um centro comunitário, nas áreas social, de saúde e esportes. Eles também pretendem fomentar a implantação de uma biblioteca no prédio.

O prefeito Felipe Augusto informou, no encontro, que a prefeitura viabiliza outras melhorias para o bairro de Paúba. Uma operação tapa-buraco será realizada brevemente na localidade e as ruas que não são pavimentadas receberão serviços de perenização. F elipe informou, ainda, que a prefeitura tem interesse em realizar permutas de imóveis municipais, a fim de aumentar o número de prédios públicos em Paúba.

São Sebastião

Da redação

Foto: Divulgação