As inscrições para o curso de formação e reciclagem para monitores turísticos, realizado pela Associação dos Monitores Locais de Bertioga, a Amolb, seguem até o dia 10 deste mês. Para se candidatar, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e o ensino médio completo.

O curso segue as normas da Secretaria de Meio Ambiente do estado de São Paulo, que regulamenta a visitação pública e credenciamento de guias, agências, operadoras e monitores ambientais, para o ecoturismo e educação nas unidades de conservação do estado. As aulas de reciclagem têm duração de 34 horas. Já para formação, a duração é de 100 horas. Os organizadores ainda não definiram a data de início.

De acordo com o vice-presidente Alexandre Silva Ribeiro, a Amolb foi criada em 2008, por antigos moradores da cidade, com a finalidade de promover o receptivo turístico em Bertioga, e atende instituições como o Sesc, a Universidade de São Paulo e a prefeitura. Atualmente, a associação possui 22 membros ativos.

As inscrições podem ser feitas pelos telefones (13) 3317 5970 e (13) 99753 1883, e também por e-mail monitores_bertioga@hotmail.com.

Foto: Dirceu Mathias