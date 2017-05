Anima Music retorna a Maresias

Bandas Braz Trio e Guacamole voltam ao palco do evento nesta terceira edição

Sucesso de público, o Maresias Anima Music – festival criado pela Associação de Pousadas e Hotéis de Maresias (APHM), com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da prefeitura de São Sebastião -, volta este outono em sua terceira edição, garantindo ainda mais atrações gratuitas aos frequentadores da badalada praia de São Sebastião, no litoral paulista. Este ano, as atrações acontecem nas noites de sexta e sábado, até 10 de junho, o dobro de apresentações do evento anterior, de quatro, em 2016, para dez, em 2017. Os shows começam sempre às 20h, com bandas consagradas na região, com muito rock, no palco montado na Praça Internacional do Surfe.

Niuara Tedesco, vice-presidente da APHM, explica: “O Maresias Anima Music é um evento que garante entretenimento aos nossos visitantes durante a baixa temporada e tem, a cada edição, ampliado o número de atrações ofertadas. São performances de qualidade, agora duas vezes por semana, apresentadas na praça de nosso bairro – que conta também com parquinho para as crianças e feira de artesanato. É uma atração gratuita que agrada a toda a família”.

Além do atrativo para os turistas, o Anima Music também promove o talento de músicos locais de São Sebastião. “É uma parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de São Sebastião. Temos artistas extremamente talentosos e nosso evento é uma forma de dar visibilidade a esses músicos”, completa Niuara.

O Maresias Anima Music conta com o apoio da prefeitura de São Sebastião e da Sociedade Amigos da Praia de Maresias (Somar). A nova edição do festival começou no dia 20 de maio, com a apresentação do Grupo Tom Cats. Esta semana, apresenta-se, na sexta-feira, o músico Alê Vox, com muita MPB e pop. No sábado, sobe ao palco o grupo Koala Joe, com o melhor do rock nacional e internacional.

Confira abaixo a programação completa.

Programação:

26/5 – Alê Vox

27/5 – Trio Koala Joe

02/6 – Isaac Banda

03/6 – Banda Guacamole

09/6 – Braz Trio

10/6 – Alê Teixeira.

São Sebastião

Da redação

Fotos: Divulgação