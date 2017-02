Apae realiza mega bazar para arrecadar fundos

Evento da entidade será realizado no bairro Jd. Vicente de Carvalho, com peças a partir de R$ 1,50

A Apae de Bertioga realiza neste sábado e domingo, dias 18 e 19, o 1º Mega Bazar 2017, com mais de duas mil peças com preços a partir de R$ 1,50. O evento será realizado das 8 às 19 horas em ambas as datas.

Na estrutura montada na entrada do bairro, na Rodovia Rio-Santos, ao lado da igreja Plenitude de Deus, a entidade disponibilizará para venda as peças de seu bazar que, além de roupas, incluem calçados, utensílios e objetos de decoração.

Conforme informado pela Apae-Bertioga, a expectativa é que as vendas contribuam, principalmente, para o pagamento das contas de consumo da entidade, como luz, água e telefone. A instituição atende na avenida Anchieta, 544, no Centro. Para contato também estão disponíveis o telefone (13) 3317- 2940 e o emailapae1bertioga@hotmail.com.

Bertioga

Foto: Marcos Pertinhes