Concurso na área de Saúde, ainda sem data definida, abrirá 156 vagas, atualmente ocupadas em regime emergencial

O percentual de contratados pela Lei 650 dentro do quadro de funcionários da prefeitura vai atingir o índice de 0,3% (33 profissionais), o menor desde 1992, quando a contratação por tempo determinado entrou em vigor no município. A próxima redução ocorrerá por conta de um concurso para a área de saúde, com 156 vagas – atualmente ocupadas em regime emergencial. O concurso, ainda sem data definida, está previsto para acontecer ainda este ano, segundo a assessoria de imprensa.

No ano inicial, 16,7% dos funcionários da Administração possuíam vínculo pela lei em questão. Em 2012, passaram a 10,1%. E, atualmente, representam 1,6%. A redução ocorrida nos últimos anos é decorrente de processos seletivos que resultaram no ingresso de servidores estatutários ao serviço público.

