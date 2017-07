Após confusão, prestação de contas é adiada em Cubatão

O prefeito Ademário Oliveira (PSDB) foi chamado de mentiroso por manifestantes em confusão

A prestação de contas sobre os primeiro 180 dias de governo de Ademário Oliveira (PSDB) em Cubatão foi interrompida por manifestantes na noite de quarta-feira, 5. O relatório do prefeito apresentava uma dívida herdada de governos anteriores no valor de R$ 1 bilhão, quando o palco foi invadido por ex-funcionários da Cursan e da Marvin.

Os protestantes ocuparam o palco do Bloco Cultural da Cidade com faixas, vaiaram o prefeito e usaram apitos. Eles reclamaram da falta de pagamento das rescisões e atraso na primeira parcela de férias, desde o ano passado. Devido ao tumulto, a Polícia Militar interveio com gás de pimenta e a reunião foi adiada para esta sexta-feira, às 17 horas, no Bloco Cultural (Praça dos Emancipadores, s/nº, Centro).

Por meio de nota, o prefeito lamentou a situação: “Fizemos um trabalho especial mostrando o que fizeram com a cidade nos últimos oito anos. Todo protesto é legítimo, mas infelizmente, a democracia foi ferida por uma minoria. Mas a força do povo é maior e, por isso, não desistiremos”, disse Ademário.

Foto: JCN