Após roubar carro, suspeito bate em poste e provoca incêndio

Suspeito sofreu queimaduras e foi internado no Hospital Municipal de São Vicente

Um roubo de veículo terminou em final trágico para o ladrão. O suspeito bateu em um poste, provocou um incêndio e sofreu queimaduras, em São Vicente. Caso aconteceu na noite de quarta-feira, 1.

De acordo com informações, o suspeito roubou um carro próximo à Avenida Angelina Pretti, em São Vicente. Assim que souberam do roubo, policiais militares passaram a perseguir o criminoso, que perdeu o controle e bateu em um poste. O carro pegou fogo e o suspeito sofreu queimaduras no corpo.

Segundo a Prefeitura de São Vicente, o paciente em questão é um jovem de 19 anos, foi socorrido por uma viatura do SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal. Ele tem um ferimento por arma de fogo na região do tórax, passou por cirurgia e se encontra na UTI, em estado grave.

Foto: Reprodução/Internet