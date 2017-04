Aquário de Santos realiza palestra gratuita neste sábado

Palestra do Projeto Mantas do Brasil apresentará as arraias-jamantas

O Projeto Mantas do Brasil, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Santos (Semam), realiza neste sábado, 29, às 10 horas, no Aquário Municipal de Santos, uma palestra gratuita sobre as arraias-jamanta, a maior entre todas as arraias, podendo alcançar oito metros de envergadura e pesar mais de duas toneladas.

O evento é voltado para crianças a partir de cinco anos e terá atividades de dobraduras e recorte e cole. O Projeto Mantas tem como objetivo a preservação e pesquisa da espécie e é realizado pelo Instituto Laje Viva e tem patrocínio da Petrobras e Codesp. O Aquário fica na Praça Luiz La Scala, s/nº, Ponta da Praia.

Foto: Divulgação