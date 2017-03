Área portuária oferece 17 vagas de emprego

Vagas são para ensino médio, técnico, superior e estágios

O setor portuário da Baixada Santista abriu 17 vagas em diversos setores, como eletromêcanica, segurança do trabalho, analista de marketing, consultor de vendas, entre outros. São oito vagas para ensino superior, duas para estágio, cinco para ensino técnico e duas para ensino médio.

Confira todas a vagas:

VAGAS PARA ENSINO MÉDIO

Empresa: Confidencial

Cargo: Eletromecânico

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidade: Não divulgado

Salário: Não divulgado

Benefício: Não divulgado

Requisitos: Possuir Ensino Médio completo, experiência em manutenção e montagem elétrica e mecânica de empilhadeiras, caminhões, pontes rolantes e painéis.

Como se candidatar: Cadastrar o currículo no site: www.gruponpo.com.br/cadastro-candidatos ou entregar na Rua Goiás, 19 – Boqueirão/Santos.

Empresa: ADM

Cargo: Auxiliar de vigilância e portaria – PCD

Local de Trabalho: Santos-SP

Responsabilidades: Contribuir com a proteção do patrimônio da CIA mediante controles padrões pré estabelecidos; Análise de Pátio – Averiguar possíveis inconsistências operacionais (caminhões e motoristas), descartando possibilidades de tentativas de fraudes; Irá realizar rondas constantes; Organização do fluxo de caminhões e cadastro de TPAs ;Contribuir para que a empresa tenha registrado nas portarias os dados de todas pessoas e veículos que adentram a unidade

Salário: Não divulgado

Benefício: Não divulgado

Requisitos: Ensino médio completo (2º grau); Algum conhecimento de informática;Disponibilidade para trabalhar em turnos rotativos

Como se candidatar: Cadastrar currículo no site www.vagas.com.br/vagas/v1476902

VAGAS PARA ENSINO TÉCNICO

Empresa: Não divulgada

Cargo: Mecânico

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidades: Irá realizar manutenções corretivas e preventivas em equipamentos portuários de pequeno e grande porte.

Salário: Será tratado na entrevista

Benefícios: Será tratado na entrevista

Requisitos: Ensino médio completo e curso técnico em mecânica.

Como se candidatar: Enviar currículo pelo site http://www.empregosantista.com.br/vagas/vaga-de-emprego-em-santos-de-mecanico/

Empresa: TGG

Cargo: Técnico em segurança do trabalho

Local de Trabalho: Guarujá-SP

Responsabilidade : Não divulgada

Salário: Não divulgado

Benefícios: Vale-transporte, Seguro de Vida, Vale-alimentação, Plano de saúde Unimed, Plano odontológico, Previdência Privada e Participação dos lucros.

Requisitos: Curso Técnico de segurança do Trabalho; Disponibilidade para trabalhar em turno; Conhecimento em NR; Conhecimento em ISO 9001,14001 e OSHAS 18001

Como se candidatar: www.vagas.com.br/vagas/v1475922

Empresa: Corporação de grande porte do segmento da construção civil pesada, com atuação no mercado nacional e internacional.

Cargo: Técnico de microinformática

Local de Trabalho: Santos (Obra Porto do Cais)

Responsabilidades: Apoio técnico aos usuários em Hardware (Computador); Dar suporte aos usuários nos programas; Orientar as obras quanto à utilização e manutenção dos sistemas de equipamentos; Gerar o faturamento mensal de equipamentos locados nas obras; Enviar cargas do sistema de equipamentos para as obras (carga inicial, de cadastro, de faturamento, de mobilização e desmobilização); Compilar mensalmente informações de análise técnica e desempenho dos equipamentos lotados nas obras; -Enviar mensalmente carga de aluguel de equipamentos para a Matriz (Custos); Operar sistemas internos e Microsoft Office.

Salário: Não divulgado

Benefícios: Não divulgado

Requisitos: Formação Técnica em Informática e experiência na área.

Como se candidatar: Cadastrar currículo no site http://www.vagas.com.br/vagas/v1468114

Empresa: Raízen

Cargo: Analista Tecnologia de Informação Jr

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidade: Atendimento de chamados de infraestrutura de TI – Participação em projetos e demandas de infraestrutura de TI – Relacionamento com clientes do Porto para entendimento de necessidades

Salário: Não divulgado

Benefício: Não divulgado

Requisitos: Desejável conhecimento sobre processos/ferramentas de atendimento de chamados; Desejável conhecimento em suporte/manutenção de desktops, notebooks, smartphones, impressoras etc; Residir em Santos ou região

Como se candidatar: www.vagas.com.br/vagas/v1470171

Empresa: Indústria no ramo de equipamentos industriais com atuação Nacional.

Cargo: Consultor de vendas técnicas

Local de Trabalho: Santos-SP

Responsabilidades: Atender comercialmente e tecnicamente clientes na região de Santos/SP, segmento Mineração, Siderurgia e Portos com vendas técnicas de equipamentos industriais. Oferecer suporte técnico e comercial em campo sugerindo soluções aos clientes da área de componentes para correias transportadoras. Buscar parcerias locais e desenvolvimento de mercado para introdução de novos produtos e serviços do segmento

Benefício: Não divulgado

Requisitos: Formação Técnica em Mecânica e/ou área correlatas. Experiência área comercial com equipamentos para siderurgia, mineração e portos. Experiência técnica e/ou comercial em transportadores (correia transportadora); Obrigatório experiência técnica e comercial na área de correias transportadoras.

Como se candidatar: Se cadastrar no site da empresa: www.vagas.com.br/vagas/v1462498

VAGAS DE ESTÁGIO

Empresa: MSC

Cargo:Estágio em TI

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidades: Atendimento ao cliente interno para suporte via ramal e outras ferramentas (tasker,outlook etc); Configuração e manutenção de equipamentos baseado nos padrões da MSC; Cadastro de inventários;Auxílio nas tarefas administrativas do departamento; Liberar para validação do solicitante e aplicar a correção no ambiente respectivo; Controlar as atividades dentro dos procedimentos de qualidade da empresa;Suporte a sistemas desenvolvidos internamente; Suporte remoto aos usuários

Salário: Bolsa Estágio: Compatível com os parâmetros do mercado

Benefícios:Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Transporte, Vale Refeição (R$ 21,00)

Requisitos: Cursando Ciências da Computação e Sistemas de Informação com formação prevista entre 7/2019 e 7/2020; Conhecimento Intermediário/Avançado do Pacote Office e HTML; Conhecimento Intermediário/Avançado de Inglês;

Como se candidatar: Cadastrar currículo no site http://www.vagas.com.br/vagas/v1478918

Empresa: ADM

Cargo:Estágio em engenharia elétrica

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidades: Atuação na área de Manutenção, realizar suporte técnico/operacional nas instalações do Terminal; Atuar com vistorias, de forma preventiva, nos equipamentos e instalações elétricas; Executar projetos de elétrica/civil; Desenvolver pequenos projetos de Elétrica

Salário: Não divulgado

Benefício: Pacote de Benefícios de empresa multinacional

Requisitos: Cursando Engenharia Elétrica; Conhecimento de Automação e Instrumentação; Conhecimento intermediário em Excel; Bom relacionamento interpessoal;Organização

Como se candidatar: Cadastrar currículo no site www.vagas.com.br/vagas/v1478139

VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR

Empresa: Multinacional de grande porte

Cargo: Analista de Marketing

Local de Trabalho: Multinacional de grande porte

Responsabilidades: Compreender a necessidade dos clientes internos, apoiando-os na elaboração de briefings e na formulação das demandas; Identificar a melhor mídia ou canal para a publicação/divulgação de acordo com a demanda do cliente interno e o cenário; Criar materiais de comunicação de acordo com os objetivos e com a mídia/canal selecionado;; Garantir o alinhamento dos materiais com a estratégia de identidade visual da empresa, preservando a marca da empresa; Realizar relacionamento com a imprensa, protegendo a imagem da empresa; Elaborar diariamente relatório de clipping (levantamento de notícias) sobre a empresa ou setor/mercado; Informar clientes sobre atualizações ou mudanças relevantes (processos, valores, atendimento, etc.), através da elaboração de notificações ao mercado; Garantir a atualização e manutenção do website, portal da intranet, murais e TV corporativa; Elaborar traduções de materiais e notícias sob demanda da diretoria.

Salário: Não divulgado

Benefício: Praxe de mercado

Requisitos: Buscamos um profissional com Superior completo em áreas correlatas e experiência na área. Perfil profissional orientado para resultados, antenado em notícias, flexível e com ótimo perfil de comunicação complementam o perfil; Inglês avançado é mandatório, pois fará traduções;

Como se candidatar: Cadastar currículo no site www.sartoridho.com.br/vaga-interna/164-analista-de-marketing/

Empresa: Multinacional de Grande Porte

Cargo: Analista de intermodal

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidades: Identificar oportunidades de criação de valor em operações (poupança, melhoria de nível de processo e de serviço, etc); Desenvolvimento de estrutura operacional para atender a demanda atual e também oferecer oportunidades para novos negócios; Gerenciamento de Ingressos de Serviços Especiais no SharePoint; Dentre outras

Salário: A Combinar

Benefícios: Vale Refeição/ Vale Transporte/ Seguro de vida/ Previdência Privada/ Assistência Médica/ Assistência Odontológica.

Requisitos: Superior completo em Administração, Engenharia, Logística ou áreas correlatas e experiência em Logística; Inglês avançado e Excel são mandatórios.

Como se candidatar: Cadastrar currículo no site http://www.sartoridho.com.br/vaga-interna/161-analista-de-intermodal/

Empresa: Louis Dreyfus Commodities

Cargo: Analista de Logística Jr

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidades: Executar e acompanhar os processos logísticos no âmbito nacional, visando garantir e atender a demanda do mercado interno e externo; Ser o responsável pela contratação de fretes, estudando as variações no mercado interno no que tange ao transporte, verificando e analisando o desempenho de empresas contratadas para a realização do serviço; Certificar que as empresas contratadas estejam dentro das normas estabelecidas pelas políticas de prestação de serviços da companhia.

Salário: Não divulgado

Benefício: Não divulgado

Requisitos: Excel avançado; Atenção concentrada; Perfil analítico ; Análise Custos ; Bom relacionamento interpessoal

Como se candidatar: Cadastrar currículo no site www.vagas.com.br/vagas/v1440096

Empresa: Confidencial

Cargo: Analista Fiscal Sênior

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidade: Não divulgada

Salário: Não divulgado

Benefícios: Não divulgado

Requisitos: Formação superior em Ciências Contábeis ou Técnico em Contabilidade

Como se candidatar: Enviar currículo para o e-mail recrutamento.porto@bol.com.br

Empresa: Confidencial

Cargo Coordenador de Auditoria

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidade: Não divulgada

Salário: Não divulgado

Benefícios: Não divulgado

Requisitos: Formação superior em Administração, Economia ou Ciências Contábeis. Preferencial possuir pós-graduação.

Como se candidatar: Enviar currículo para o e-mail recrutamento.porto@bol.com.br

Empresa: Confidencial

Cargo: Analista de Suporte Pleno

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidade: Não divulgada

Salário: Não divulgado

Benefício : Não divulgado

Requisitos: Formação superior em Administração, Matemática ou Engenharia de Produção, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação ou Tecnologia de Processamento de Dados

Como se candidatar:Enviar currículo para o e-mail recrutamento.porto@bol.com.br

Empresa:Confidencial

Cargo: Analista Programador Sênior

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidade: Não divulgada

Salário: Não divulgado

Benefício : Não divulgado

Requisitos: Formação superior Administração, Matemática ou Engenharia de Produção, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação ou Tecnologia de Processamento de Dados

Como se candidatar: Enviar currículo para o e-mail recrutamento.porto@bol.com.br

Empresa: Brasil Terminal Portuário

Cargo: Supervisor técnico/ Tesouraria

Local de Trabalho: Santos

Responsabilidades: Análise do mercado financeiro, gerenciamento do caixa, risco de credito, contas a pagar; Relacionamento com bancos e pesquisa de novos produtos de gerenciamento de caixa; Assegurar que as reconciliações bancárias sejam feitas em tempo; Compliance com regulamentos do Banco Central; Controle das operações em moeda estrangeira; Controle do fluxo de recebíveis e de pagamentos para relatórios de realizados e projetados; Prover informações para fechamento contábil em tempo; Assegurar que a política de hedge seja feita de maneira efetiva; Desenvolvimento e incremento das políticas de gerenciamento de caixa e análise crédito; Assegurar alto nível de controles internos em compliance com a política dos shareholders; ; Gerenciar o controle de empréstimos e cálculo de juros; Dentre outras atribuições.

Salário: Não divulgado

Benefícios: Não divulgado

Requisitos: Ensino Superior Completo em Economia, Administração ou Contabilidade; Conhecimento em mercado financeiro; Conhecimento na área de crédito, contas a pagar e tesouraria; Conhecimento em SAP – Módulos FI-TR; Excel Avançado; Inglês Fluente.

Como se candidatar: Cadastrar currículo no site www.vagas.com.br/vagas/1478045

Foto: Reprodução/Internet