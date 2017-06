Armas são furtadas de agência do Banco do Brasil

Os criminosos levaram somente armas e deixaram diversos discos de corte, usados para danificar a parede

A agência do Banco do Brasil de Bertioga, localizada na avenida Anchieta, foi alvo de criminosos na madrugada de segunda-feira, 5. A ação dos indivíduos foi percebida por um dos funcionários, que, ao chegar ao estabelecimento, pela manhã, notou que as paredes do fundo da agência haviam sido danificadas.

Do banco foram furtadas duas armas calibre .38, armazenadas em local específico, dentro de uma caixa de segurança com cadeado e chave, que foi arrombada. Os bandidos deixaram para trás 16 discos de corte de empilhadeira, usados para perfurar a parede. O caso foi registrado na Delegacia de Bertioga e segue sob investigação da Polícia Civil.

Foto: JCN