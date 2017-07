Arraiá da Apae anima o fim de semana

Festa julina da Apae tem início hoje às 18 horas. Sábado e domingo, o arraiá segue das 12 às 22 horas

Todos os anos, no mês de julho, um trecho da avenida Anchieta é tomado por uma animada festa, o Arraiá da Apae. A festa julina repleta de brincadeiras, guloseimas e uma caprichosa decoração teve início na sexta-feira, 14, e segue até domingo, 16, das 12h às 22 horas. A apresentação da Quadrilha da Apae será no domingo, às 19 horas.

Segundo a presidente da entidade, Tatiane Cavalheiros Martins Otarola, a verba arrecadada será revertida para as atividades da entidade, que, atualmente, atende 57 pessoas com deficiência. A festa é realizada em frente à sede da Apae, na avenida Anchieta 544, no Centro.

