Arraial Gastronômico do Buscapé começa em Boiçucanga

A sexta edição do Arraial Gastronômico, do projeto Buscapé, começou na sexta-feira, 21, e segue até domingo, 23, na praça Pôr do Sol, em Boiçucanga, na costa sul sebastianense, das 19h à meia-noite. O arraial recebe cerca de 60 cozinheiros renomados, que têm barracas nas quais são servidos pratos variados durante a festa.

Entre os nomes de chefs presentes estão Marcelo Corrêa Bastos, do Jiquitaia; Ivan Ralston, do Tuju; Gabriel Matteuzzi, do Tête à Tête; Flávio Miyamura, do restaurante Miya; Juliano Valese, do Torero Valese; Mônica Rangel, do Gosto com Gosto; Ana Bueno, do Banana da Terra, de Paraty; Norberto, do Frangó; Idolo Neto e Checho Gonzales, da Comedoria Gonzales; Caio Ottoboni, do Oui; Dalton Rangel; e outros. Todos os pratos custam entre R$ 5 e R$ 15 e a arrecadação será revertida em prol do projeto Buscapé.

A curadoria é assinada pelo chef Eudes Assis, vice-presidente e coordenador de gastronomia do Buscapé, que, há dez anos, promove atividades culturais, esportivas e culinárias para mais de 120 crianças carentes que moram na região. O projeto faz um trabalho de capacitação desses jovens, para que, no futuro, eles possam trabalhar nas áreas de gastronomia e turismo.

Grande parte da verba anual do projeto Buscapé é proveniente das vendas realizadas durante o Arraial Gastronômico. Com o valor coletado em 2017, a expectativa é de que, além dos recursos para manter as atividades do projeto durante o ano, sejam adquiridos também equipamentos e mobiliários para a nova sede da instituição, inaugurada no ano passado em Boiçucanga.

Segundo o chef Eudes Assis, a estimativa é de que oito mil pessoas passem pelo Arraial durante os 3 dias. “A expectativa é muito boa, a estrutura está bem bacana, a atual gestão está nos ajudando muito, nos dando mais força”.

O projeto

Com os apoios da Polícia Militar e do Ministério Público Estadual, o projeto Buscapé existe desde 2006, contribuindo para a formação de mais de 120 crianças e jovens das escolas de bairros da costa sul de São Sebastião. Desde o ano passado, a instituição tem sua sede própria, que fica em Boiçucanga.

A instituição é uma associação sem fins lucrativos que promove aulas culinárias, esportivas e culturais para as crianças. O objetivo é desenvolver um programa completo para que, no futuro, esses jovens possam se tornar profissionais capacitados e que se interessem em trabalhar em áreas como gastronomia, turismo, artesanato, música, atletismo, judô, jiu-jítsu e natação.

A área de gastronomia do Buscapé é coordenada por Eudes Assis, chef nascido no litoral norte e que se tornou um grande incentivador da culinária caiçara e da gastronomia brasileira, depois de formar seus conhecimentos de cozinha em viagens de estudo e trabalho por mais de 20 países, durante cinco anos.

De volta ao Brasil e a São Paulo, passou a promover a culinária típica do litoral norte paulista e a criar novas propostas dentro da alta gastronomia, para ingredientes como os pescados locais, a mandioca e a taioba. No projeto Buscapé, integrou-se para distribuir esse conhecimento às crianças e encontrou um lugar para seu espírito de empreendedor social.

São Sebastião

Da redação

Foto: Divulgação