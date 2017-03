Artilharia Antiaérea realiza mutirão de limpeza na Fortaleza da Barra

Ação visou não apenas a manutenção do patrimônio, mas a aproximação dos jovens à história da cidade

A Fortaleza da Barra Grande, em Santa Cruz dos Navegantes, recebeu o Exército Brasileiro nesta terça-feira, 21, para a realização de um mutirão de limpeza no patrimônio. A ação visou não apenas a manutenção do local, mas a aproximação dos jovens à história da cidade.

A iniciativa promovida pela prefeitura de Guarujá, por meio da Secretaria de Cultura, contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. No mutirão participaram três oficiais do exército, três soldados efetivos, um sargento e 30 recrutas para a realização do serviço.

De acordo com o coronel da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, Ronaldo Guedes, o serviço não se limita apenas na manutenção do patrimônio. Disse ele: “O Exército também dá continuidade na formação dos recrutas, aproximando os jovens da história da cidade”.

A Fortaleza recebeu serviços como capinação de mato, limpeza das trilhas e pintura. Para o secretário de Cultura, Paulo Roberto Fiorotto, a ação de revitalização também é uma forma de sensibilizar a sociedade quanto a importância do patrimônio. Disse ele: “A Fortaleza da Barra faz parte da história do município. É necessário conscientizar a população para a zeladoria dessa valiosa fortificação e estimular a visitação no museu”.

Foto: Fábio Bueno/PMG