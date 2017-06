Assaltantes roubam arma de guarda municipal

Os criminosos levaram munições e uma arma do guarda municipal, além de celulares e uma TV

Um soldado da Guarda Civil Municipal (GCM) de Bertioga foi rendido por quatro indivíduos, na manhã de sábado, 17, no bairro Maitinga. Os bandidos invadiram a casa da vítima e roubaram, entre outros objetos, uma arma e 57 munições.

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu na entrada da residência do GCM por volta das 9 horas, quando os criminosos surgiram armados com três pistolas e um revólver, anunciando o assalto. Os ladrões entraram na casa e subtraíram três celulares, uma TV de 40 polegadas, uma arma calibre .380 e 57 projéteis.

O grupo fugiu sentido rodovia Rio-Santos, onde foi perseguido pela Polícia Militar até o Km 225, no bairro São João. Posteriormente, a quadrilha entrou na rua Ana Berti, abandonou o carro e correu para o matagal. Nenhum dos criminosos foi preso.

Os policiais encontraram a televisão e duas placas de carro no interior do veículo, que era roubado. Registrada na Delegacia de Bertioga, a ocorrência segue sob investigação da Polícia Civil.

Foto: JCN